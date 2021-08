OM - Mercato : Le groupe de Sampaoli précise des départs !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Sampaoli va encore devoir bricoler en défense. Comme lors de la première journée face à Montpellier, l’OM va se déplacer avec seulement 4 défenseurs. Et pour cause, Leonardo Balerdi est suspendu après son exclusion face à Bordeaux, et Duje Caleta-Car « possiblement sur le départ » selon L’Equipe.

Autre absence à signaler à Marseille, celle de Nemanja Radonjic, qui selon l’Equipe a un accord de principe avec Benfica pour un prêt avec option d’achat autour de 8 millions d’euros. Si cette option d’achat n’est pas dite « obligatoire », elle le deviendra sous certaines conditions (matchs joués notamment). A noter la présence de nombreux jeunes tels que Paolo Sciortino (17 ans), Oussama Targhalline (19 ans) et Bilal Nadir (17 ans).

Les 1️⃣9️⃣ joueurs sélectionnés par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour la 3ème journée de @Ligue1UberEats 💥 pic.twitter.com/orEXanpCES — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 21, 2021