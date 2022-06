OM - Mercato : le moment est enfin venu pour Simeone

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’hiver dernier, l’OM explorait les pistes pour recruter un nouvel attaquant supplémentaire. Le nom de Giovanni Simeone (26 ans), l’attaquant argentin de Cagliari prêté au Hellas Vérone, avait été évoqué par la direction marseillaise, en vain. Mais il se pourrait bien que Pablo Longoria et l’OM reviennent à la charge cet été, parce que le joueur, lui, attend un nouveau challenge.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, bien informé sur le marché des transferts, Giovanni Simeone pourrait être transféré cet été pour 20 M€. L’Argentin aurait une priorité : jouer pour un club qualifié pour la Ligue des Champions. Une case que l’OM coche. Le buteur argentin a inscrit 17 buts cette saison avec le Hellas Vérone. À voir si Marseille sera toujours intéressé.

Gio Simeone could be on the move this summer on a potential €20m transfer. No chances for Salernitana as for another Italian club interested, he wants Champions League football after great season. 🇦🇷 #transfers



He's waiting for Verona to activate the buy option from Cagliari.