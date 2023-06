OM - Mercato : le montant de l'offre saoudienne pour Sanchez a filtré, Longoria ne peut pas rivaliser !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Et Fabrizio Romano confirme qu'au niveau financier, l'OM ne fait pas le poids face au club saoudien, qui se nomme al-Fateh. Celui-ci proposerait 10 M€ net par saison à Alexis Sanchez, soit presque trois fois ce qu'il touche en Provence ! Et pour un contrat d'un an renouvelable. Si le Chilien, qui a consenti de gros efforts au moment de quitter l'Inter Milan (où il touchait 7 M€ annuels) pour Marseille, en fait une question d'argent, il ira en Arabie Saoudite. Mais il rejoindrait une équipe moyenne de son championnat, qui a terminé 6e sur 15. L'argument de Longoria pour le convaincre de rester sera donc sportif. Le nom du futur entraîneur devrait peser lourd dans la balance...

La fiche d'Alexis Sanchez

Understand Saudi side Al Fateh has now submitted an official proposal to Alexis Sánchez. 🇸🇦🇨🇱 #transfers



€10m salary per season offered to OM forward. Contract valid until 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/dzJ3Wnb18i