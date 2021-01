OM - Mercato : le montant du transfert de Morgan Sanson dévoilé

Pour son premier mercato plein, Pablo Longoria est en train de réussir plus qu'Andoni Zubizarreta en trois ans. Le Head of Football de l'OM a réussi à dénicher un bon latéral droit (Pol Lirola), est en passe de mettre la main sur le très attendu grand attaquant (Arkadiusz Milik) et, en parallèle, il va concrétiser une belle vente qui pourrait permettre d'équilibrer la balance financière au final.

De quoi financer la venue de Milik et d'un remplaçant ?

Ce départ, c'est bien évidemment celui de Morgan Sanson. L'ancien Montpelliérain intéressait trois clubs en Angleterre, Aston Villas, Newcastle et West Ham, et il devrait s'engager avec le club de Birmingham, actuel 10e de Premier League. Selon les journalistes de RMC Mohamed Bouhafsi et Loïc Tanzi, l'OM est parvenu à un accord avec son homologue anglais sur la base d'un transfert de 18 M€.

C'est moins que les 25 M€ attendus initialement ou les 30 M€ réclamés ces dernières années. C'est également moins que la valeur estimée du joueur sur Transfermarkt (20 M€). Mais en ces temps de crise financière liée à la pandémie de Covid-19, ça reste un gros transfert, qui permettra d'amortir la venue de Milik et peut-être aussi de faire venir un remplaçant à Sanson (Farid Boulaya, de Metz ?)…