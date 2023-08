OM - Mercato : le montant du transfert de Murillo a fuité !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Latéral droit panaméen, Michael Murillo devrait arriver à l’OM prochainement. On connaît à présent le montant pour la venue du joueur d’Anderlecht.

Murillo va signer pour trois ans

Michael Murillo devrait arriver contre 2,5 millions d’euros et signer un contrat de trois saisons à l’OM, selon les informations de La Provence. Pour rappel, le Panaméen est blessé aux ischios et sa date de retour reste inconnue. Une bonne nouvelle néanmoins, car les Marseillais ont enfin trouvé un joueur qui pourra concurrencer et suppléer Jonathan Clauss.

