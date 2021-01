OM - Mercato : le Napoli fait un geste essentiel envers Milik

Alors que l'Olympique de Marseille s'apprête à défier le RC Lens en match en retard de la 9e journée, son Head of Football, Pablo Longoria, a connu une avancée majeure ce mercredi dans les négociations pour la venue d'Arkadiusz Milik. Le club phocéen et l'attaquant polonais sont d'accord depuis plusieurs jours mais des tensions demeuraient entre le joueur et le SSCN. Un point important a été résolu aujourd'hui.

Le Napoli abandonne ses plaintes

Cela concerne deux plaintes que le Napoli avait déposé contre Milik. La première concernait des droits à l'image, la seconde l'amende non réglée par le joueur suite à la mutinerie de l'année dernière, qui avait conduit au licenciement de Carlo Ancelotti et à la mise à l'écart de plusieurs titulaires. Le Polonais refusait de négocier sa sortie - qui arrange le Napoli - si les plaintes n'étaient pas retirées.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio annonce ce soir que le président du SSCN, Aurelio De Laurentiis, accepte ce point. Il ne reste plus aux deux parties qu'à trouver un terrain d'entente concernant une prolongation (obligatoire pour valider le prêt à l'OM) et l'interdiction de signer dans un autre club italien pendant trois ans (la Juventus voulant le joueur). C'est encore beaucoup mais un grand pas a été effectué aujourd'hui. C'est déjà ça…