OM - Mercato : le nouveau Kanté pisté, la rumeur Ben Arfa critiquée

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ben Arfa, Gameiro, même combat ? La révélation par L'Equipe hier soir que le meneur de jeu des Girondins de Bordeaux intéressait Jorge Sampaoli (qui le voulait au FC Séville) a enflammé les supporters marseillais, unanimes dans leur rejet du joueur comme ils l'avaient été avec Kévin Gameiro. Comme ce dernier, Ben Arfa a joué à Paris, prétendument son club de cœur, mais il n'y a pas que ça. Son passage à l'OM entre 2008 et 2011 avait été aussi enthousiasmant au début que décevant à la fin. Et puis, depuis justement sa saison blanche au PSG en 2017-18, il est très loin de son meilleur niveau, enchaînant les expériences moyennes (Rennes) et très décevantes (Valladolid, Bordeaux).

Plus intéressante est la piste menant à Check Oumar Diakité. Pas connu du grand public ce milieu de terrain récupérateur de 18 ans évolue au Paris FC. Il a fait l'objet en février d'un article du Parisien qui le présentait comme le nouveau Ngolo Kanté. Sachant que le vrai a échappé à l'OM à l'époque où il jouait à Caen, Longoria serait bien inspiré de ne pas commettre la même boulette que Vincent Labrune à l'époque…