OM - Mercato : le nouvel attaquant présent contre le PSG dimanche ?

Pablo Longoria a quelques idées pour satisfaire André Villas-Boas d’ici à la fin du mercato. Conscient qu’il va devoir lui apporter un attaquant de pointe complémentaire de Dario Benedetto, le nouveau directeur sportif de l’OM a déjà ciblé El Bilal Touré et Lucas Da Cunha en L1.

Villas-Boas veut son attaquant pour le Classique !

L’ancien monsieur transferts du FC Valence a des idées plus éloignées du championnat de France. Selon Le Phocéen, Longoria aurait en effet tenté le coup pour Mariano Diaz ! Le dossier est évidemment compliqué en raison du salaire du joueur... estimé à 5 M€ annuels. Cela dit, ce n’est pas une raison suffisante pour lâcher l’affaire. Toujours d’après Le Phocéen, Villas-Boas fait le pressing pour obtenir son attaquant le plus vite possible et aurait même insisté pour l'avoir dès le Classique de dimanche ! « Cela sera évidemment difficile », ajoute le média pro marseillais.

« Longoria se tient prêt »

« Longoria va agir avec ses réseaux qu'il a tissés depuis le début de sa carrière, explique l'agent d'un cadre du vestiaire marseillais. Il connait déjà les opportunités qui risquent de tomber dans les jours qui viennent et il se tient prêt. Il bougera sur des joueurs qui correspondent aux critères établis avec AVB, mais je pense qu'il aura la décision finale. Il serait logique que l'OM achète un jeune attaquant avec un potentiel de revente, mais je pense que Longoria regarde aussi les possibilités de prêts avec option d'achat. »