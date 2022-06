OM - Mercato : le père de Gerson répond à la rumeur d’un départ de son fils

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Gerson a progressé au fil de la saison pour boucler une fin d’exercice spectaculaire et prometteuse sur tous les tableaux. Le brésilien a conquis Sampaoli et les supporters marseillais, mais aussi fait fleurir des rumeurs de départ.

Interviewé par MedSport, Marcao, père et agent du milieu de terrain a répondu aux échos de transferts de son fils : « Ah ah ah ! C'est quoi cette bêtise ? Il n'y a aucun projet de départ, tout se passe très bien avec Pablo Longoria et on a hâte de jouer la Ligue des Champions. Gerson sera là cette saison. L'OM, c'est notre deuxième maison » s’est-il exclamé.

Une réponse qui a le mérite d’être claire et mettre un terme aux rumeurs pour le reste de l’été. Le contrat du gaucher n’expire qu’en 2026 avec l’OM qui avait déboursé plus de 20 millions pour le recruter à Flamengo l’été dernier.

