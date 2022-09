OM - Mercato : le président de Leeds vend la mèche pour l'arrivée de Dieng

Tout proche de Lorient, Bamba Dieng devrait finalement quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre la Premier League et Leeds où un contrat de quatre ans attendrait l'attaquant sénégalais.

Sur son compte Twitter, le président des Peacocks, Andrea Radrizzani, a vendu la mèche pour l'arrivée du champion d'Afrique 2022. "Accueillons Bamba Dieng", a-t-il écrit sur le réseau social.

I don’t think anyone is fully against the signing of Bamba Dieng but I understand why people are a bit underwhelmed after the links with Gakpo BUT we have to back Dieng now and hope he smashes it for us! #LUFC pic.twitter.com/JnFOCXKVAI