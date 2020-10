OM - Mercato : le prétendant parfait déboule pour Thauvin

Florian Thauvin a été clair au début de la trêve internationale : il souhaite retrouver son niveau avant de penser à son futur. Le milieu offensif de l’OM n’est pas sans savoir qu’il sera libre de tout contrat en juin 2021 et qu’il pourra discuter avec n’importe quel club à partir de janvier prochain. Dernièrement, on a ainsi appris que l’AC Milan s’était rapproché de son entourage pour le faire signer au mercato hivernal contre une petite indemnité de transfert. Ce mardi, Estadio Deportivo affirme que le FC Séville est entré dans l’opération Thauvin.

Le FC Séville prêt à retenter Thauvin ?

Monchi, qui a déjà essayé de le recruter en 2018 et 2019, se serait renseigné une nouvelle fois à son égard sans dépasser le stade de l’intérêt. Pour l’instant. Il faut dire que le directeur sportif du club andalou songe également à Arkadiusz Milik (Naples), Joshua King (Bournemouth) et Otavio (FC Porto). Pour rappel, le dernier joueur de l’OM à avoir signé au FC Séville se nomme Lucas Ocampos, qui a changé de dimension : 14 buts et 3 passes décisives et une Ligue Europa à son palmarès. Difficile de faire mieux.