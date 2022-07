OM - Mercato : Longoria brade le prix de Caleta-Car !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

L'OM a déjà raté de nombreuses occasions de vendre Duje Caleta-Car notamment à Liverpool il y a quelques années mais aussi à Wolverhampton il y a quelques semaines. Mis de côté depuis un certain temps, l'international croate ne s'est jamais clairement imposé comme un indiscutable à Marseille et son salaire élevé met des bâtons dans les roues de Pablo Longoria. L'espagnol en a assez et a décidé de fixer son prix pour le joueur de 25 ans.

Les soldes ne sont pas terminés à l'OM

Lassé par le dossier, Longoria a jugé que 10 millions suffiraient pour se séparer de Duje Caleta-Car d'après les informations de La Provence. En fin de contrat l'été prochain, le défenseur était censé prolonger mais il n'en fut rien. Pour cette raison, le journal marseillais rajoute que les clubs intéressés pourraient tenter de négocier encore ce prix à la baisse. Pour rappel, en juin dernier le média espagnol Estadio Deportivo annonçait que l'OM ne réclamait pas moins de 18 millions d'euros pour Caleta-Car.