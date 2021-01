OM - Mercato : le projet de Frank McCourt a encore déraillé !

Le projet de Frank McCourt a connu deux phases bien distinctes à l’OM. Tout d’abord, on a assez parlé du fameux Champions Project », censé ramener le club phocéen en hait de l’affiche, pari réussi après quatre années d’un mandat couci couça.

Avant même de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’OM avait enclenché la deuxième phase de son projet, plus porté sur la prospection et la promotion de talents en devenir du style Luis Henrique. Celui-ci est toujours en cours mais le terrain dessine une toute autre réalité sportive.

L'effectif de l'OM est le plus âgé de toute la L1 !

Pour preuve, ce constat établi par France Football pas plus tard qu’au mois de novembre dernier. Selon nos confrères, l’OM est ainsi le club de L1 qui compte le plus de trentenaires dans son effectif cette saison ! Il y en a 10 en tout et pour tout, devant le FC Lorient (8) et le SCO d’Angers (7). L’opération dégraissage exigée par McCourt au mercato hivernal prend donc tout son sens, en plus du besoin impérieux de libérer de l’espace dans la masse salariale.