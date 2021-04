OM - Mercato : le PSG, meilleur allié du club pour Milik, c'est confirmé !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

On jouait la 41e minute hier soir à la Mosson quand Alvaro Gonzalez a trouvé Arkadiusz Milik a trente mètres des buts montpelliérains. Le Polonais a réalisé le contrôle parfait, enchaîné d'une fine touche de balle pour mettre Vitorino Hilton dans le vent et aller égaliser du gauche. Là où Dario Benedetto ne serait même pas arrivé dans la surface du MHSC, là où Valère Germain aurait fait une passe histoire de ne pas prendre le risque de frapper, le joueur prêté par le Napoli, lui, a marqué. Et démontré sa classe.

Kean présente beaucoup d'avantages

Clairement, l'OM aura bien du mal à retenir un joueur de ce talent. Et pas sûr non plus que Milik ait l'intention de rester dans une équipe et un championnat aussi faibles. L'intérêt de la Juventus Turin pour lui est réel depuis plusieurs années déjà. Avec le montage réalisé par Pablo Longoria en janvier, la Vieille Dame pourrait enfin parvenir à ses fins cet été.

Le 24 mais, la presse polonaise avait annoncé que les Bianconeri hésitaient entre Milik et Moise Kean (Everton, prêté au PSG). Ce dimanche, Tuttosport, très proche de la Juve, confirme l'information. Les champions d'Italie ont une option pour faire revenir leur ancien joueur. Kean a l'avantage d'être plus jeune que Milik (21 ans contre 27), de connaître la maison, de ne pas avoir connu de grave blessure comme lui et d'accepter un peu mieux d'être remplaçant. Mais ce qui serait bien, c'est que Mauricio Pochettino le fasse un peu plus jouer, histoire de bien le mettre en évidence. Pour que le PSG soit pour une fois un allié de l'OM…

Juventus are considering a deal to re-sign Moise Kean from Everton, according to Tuttosport 🇮🇹 pic.twitter.com/VDBRUXJsuc — Goal (@goal) April 11, 2021