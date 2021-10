OM - Mercato : le PSG prêt à précipiter le départ de Kamara !

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

La situation de Boubacar Kamara commence à devenir inquiétante. En fin de contrat en juin prochain avec l'OM, le Minot (21 ans) n'a toujours pas prolongé avec son club formateur et semble se diriger vers un départ libre l'été prochain.

« C'est un joueur incroyable, je le trouve très bon, il peut jouer défenseur central ou six. Il est prêt à faire le saut dans un grand club », a lâché cette semaine Konrad De La Fuente en Espagne. Ce grand club serait déjà connu : l’AC Milan. Et son départ vers la formation italienne pourrait être facilité par le PSG (ou le FC Barcelone) en raison de son attrait très prononcé pour Franck Kessié.

« L’AC Milan est intéressé par Boubacar Kamara comme possible remplaçant à Franck Kessié, a récemment commenté Nicolo Schira. Le milieu de terrain de l’OM a été contacté par deux clubs anglais mais il est fasciné par le projet de l’AC Milan, qu’il rejoindra en priorité s’il ne prolonge pas à Marseille. »

