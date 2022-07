OM – Mercato: le RC Lens a calmé Longoria pour Clauss, négociations houleuses en vue ?

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Avec l'arrivée d'Igor Tudor à la place de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Pablo Longoria a changé ses priorités du Mercato. Désormais, du fait du système de jeu prôné par le Croate (3-4-1-2), le président olympien regarde au recrutement de pistons de très haut niveau.

A droite, où l'OM dispose du seul Pol Lirola, l'idée est de frapper fort en allant chercher Jonathan Clauss (RC Lens, 29 ans) dans le Nord. Mais le dossier, activé ces dernières heures, ne s'annonce pas simple...

La première offre de l'OM pour Clauss a été balayée !

Confirmant les dernières informations faisant état de négociations, L'Equipe annonce que les positions entre l'OM et le Racing sont très éloignées. Si la teneur de la proposition phocéenne n'est pas connue, Lens réclame à minima entre 10 et 15 M€ pour ouvrir la porte à Clauss... Et ce même si son remplaçant est déjà arrivé avec Jimmy Cabot.

Selon le journaliste du Phocéen Romain Canuti, l’OM ne devrait pas trop surenchérir dans ce dossier. Et, ce, pour trois bonnes raisons : la volonté du joueur, bientôt 30 ans et plutôt chaud pour rallier la Canebière, sa fin de contrat dans un an et son remplacement déjà anticipé avec Jimmy Cabot.