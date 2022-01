OM - Mercato : le RC Strasbourg et les Girondins se disputent Gonzalez, sa réponse est mythique !

Zapping But! Football Club

Le RC Strasbourg a de gros soucis d'effectif en défense centrale en ce début d'année. Aux blessures de Nyamsi et Caci, et à l'absence de Djiku, parti à la CAN, vient s'ajouter l'opération de Maxime Le Marchand. L'ancien niçois souffrait d'une hernie, il sera absent jusqu'au printemps.

Selon L'Equipe, une piste a été activée : elle mène à Alvaro Gonzalez (31 ans), en rupture de banc à l'OM.

« Des premiers contacts ont été noués pour déterminer les conditions d'un éventuel prêt. L'Espagnol, peu utilisé cette saison (725 minutes), a des émoluments élevés (environ 240 000 euros brut mensuels). Dans ce dossier, Strasbourg, qui regarde parallèlement d'autres profils, va être confronté à une concurrence. Notamment française, avec un intérêt de Bordeaux », annonce le quotidien.

Alerté de cette rumeur, le stoppeur de l'OM a répondu sur son compte Twitter : "Ah oui? ?? Merci". Le message semble clair. Et définitif ?

Pour résumer En manque de temps de jeu à l'OM, Alvaro Gonzalez est ciblé par Strasbourg, à la recherche d'un défenseur central, mais aussi par Bordeaux... L'Espagnol est remplaçant à Marseille depuis le début de la saison, déclassé par Jorge Sampaoli.

