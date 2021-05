OM - Mercato : le Real Madrid parasite le dossier Gerson

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Le dossier Gerson se complique pour l'Olympique de Marseille. Alors que le club olympien aurait fait une offre de 25 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, ainsi que d’un pourcentage de 20% à la revente, pour le milieu de terrain brésilien de Flamengo, ce dernier serait désormais suivi par deux cadors espagnols.

Gerson Credit Photo - Icon Sport

Après l'Atlético Madrid, c'est le Real Madrid qui aurait des vues sur Gerson, selon les informations d'ESPN Brasil. Le père et représentant du joueur, Marcao, serait même attendu à Madrid dans la semaine pour discuter avec les dirigeants de la Casa Blanca. C'est un énorme coup dur pour l'OM, qui semblait en pôle dans ce dossier il y a une semaine.

GERSON NO REAL MADRID?



Aumenta a concorrência para tirar o meia do Flamengo. França, Espanha ou segue no Brasil? O Rubro-Negro será o assunto, daqui a pouco, no SportsCenter! #SCBrasil pic.twitter.com/vGdvLh6Njx