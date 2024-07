OM Mercato : le remplaçant d'Aubameyang déniché à Arsenal ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait conditionner beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille. Le Gabonais de 35 ans a reçu une offre juteuse d'Arabie Saoudite qui le fait réfléchir. Roberto De Zerbi tente de le convaincre de rester et les dirigeants phocéens en font de même avec son agent. Un nouveau rendez-vous doit avoir lieu jeudi pour trancher de façon définitive la situation.

Un profil à la Balogun

Mais comme Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont du genre prévoyants, ils ont déjà trouvé un possible successeur à PEA. Il évolue dans son ancien club d'Arsenal et se nomme Eddie Nketiah. Âgé de 25 ans, cet attaquant de 1,75m est cantonné au rôle de doublure depuis des années. Rapide comme Aubameyang, il est très adroit dans la surface. La saison passée, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 17 bouts de match en Premier League.

Son profil n'est pas sans rappeler celui de Folarin Balogun, qui avait réalisé une super saison 2022-23 avec le Stade de Reims, où Arsenal l'avait prêté. L'OM signerait certainement pour une pareille réussite d'Eddie Nketiah, dont la venue semble toutefois conditionnée à un départ d'Aubameyang.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

🔵⚪️ | L’OM piste Eddie Nketiah !



Le joueur est ouvert à l’OM. Le dossier n’est cas des débuts mais les contacts sont positif. #TeamOM | @Santi_J_FM pic.twitter.com/xpZac3Q6Zn — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 10, 2024