OM - Mercato : le remplaçant de Kamara aurait signé au nez et à la barbe du LOSC !

Le dernier jour de ce mercato hivernal promet d’être rocambolesque pour bon nombre de clubs de L1. L’OM n’est pas forcément en tête de liste mais pourrait connaître quelques agitations dans la journée. Notamment au niveau des arrivées.

Après la signature de Samuel Gigot, annoncée en catimini samedi soir, la presse turque annonce que Bartug Elmaz se serait déjà engagé à l’OM ! Si le club phocéen ne confirme pas cette rumeur dans L’Équipe du jour, plusieurs insiders turcs sont sûrs de leur fait au sujet de ce jeune espoir.

En fin de contrat dans six mois, le milieu défensif de 18 ans était suivi par le LOSC fin décembre et a récemment refusé une offre de prolongation des dirigeants de Galatasaray. Il devrait être un joueur de l’OM cet été lorsqu’il sera libre et a tout du profil pour remplacer le partant Boubacar Kamara.

🔄Le jeune milieu défensif de Galatasaray, Bartug Elmaz (18 ans), aurait signé son contrat avec l’OM aujourd’hui. Il sera valable à la fin de la saison, lorsqu’il sera libre. (@Haluk_Yurekli) #TeamOM pic.twitter.com/HyD9ICjkII — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 30, 2022