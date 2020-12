OM - Mercato : le rêve de Boudjellal prend forme, Zidane voudrait quitter le Real Madrid !

Il y a deux mardis, Mourad Boudjellal a fait un retour tonitruant sur la scène médiatique. L'ancien président du RCT rêve désormais de devenir le numéro un de l'Olympique de Marseille. Après avoir fait le forcing l'été dernier pour inciter Frank McCourt à vendre le club à des investisseurs saoudiens, l'homme d'affaires a fait un break avant de revenir en force cet automne. Avec une idée fixe en plus du rachat : faire de Zinédine Zidane, enfant de Marseille, l'entraîneur du club.

Au sujet du champion du monde 98, Boudjellal a déclaré sur RMC : « Si j'étais président de l'OM, il y a un mec (Zidane, donc), je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre. Soit il me met des coups de pied et il me dégage. Soit à force de me voir, il va dire oui parce qu'il n'en pourra plus. C'est le devoir d'un président de l'OM. Il n'a pas l'obligation de réussir, il a l'obligation d'essayer ».

Son rêve pourrait devenir réalité puisque le site Diario Gol annonce que ZZ aurait envie de quitter le Real Madrid en juin prochain. Pas à cause des nombres critiques subies depuis la semaine dernière et la défaite contre Donetsk (0-2) qui avait placé son équipe au bord de l'élimination mais en raison des promesses non tenues de Florentino Pérez concernant le recrutement. L'été dernier, il voulait Paul Pogba, Sadio Mané et Eduardo Camavinga. Il a été prié de continuer avec les mêmes joueurs. Logiquement, il aurait peu apprécié d'être placé sur la sellette alors que son club n'a pas recruté. Le rêve de Boudjellal prend forme. Reste le plus dur : inciter McCourt à vendre…

Zinedine Zidane is set to quit Real Madrid at the end of the season because the conditions at the club are not as promised.



