OM - Mercato : Longoria traîne un boulet qui coûte une petite fortune à McCourt

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’OM est très actif sur ce début de mercato. Les dirigeants du club veulent refaire venir le club au plus haut niveau. Pour cela il faut recruter et vendre afin d’avoir un effectif assez performant pour accrocher le haut du tableau. Au niveau des départs, l’OM a décidé de prêter Kevin Strootman à Cagliari. Une opération qui semble plus qu’intéressante pour les finances de l’OM mais ce n’est finalement pas le cas. Selon Foot Mercato, le club prend en charge 70% du salaire de Kevin Strootman. L’OM va payer 380 000 euros bruts tous les mois pour un joueur qui ne joue pas au club. Cela ressemble plutôt à un mauvais coup même si le salaire de base est de 500 000 euros par mois.

De l’autre côté c’est Cagliari qui s’en sort bien. Le club italien ne paye que 30 % de son salaire soit 120 000 euros par mois. Le recrutement de Kevin Strootman en 2018 n’a jamais vraiment été concluant. Surtout que le joueur coûte encore très cher et qu’il est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023.

Strootman pèse encore énormément sur les finances de l'OM https://t.co/A50XC4HTsw — Foot Mercato (@footmercato) July 15, 2021