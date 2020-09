OM - Mercato : le salaire et le contrat de Luis Henrique ont fuité

Luis Henrique s’est récemment décrit sur le site officiel de l’OM. On a ainsi eu confirmation qu’il s’agissait d’un milieu offensif, plutôt gauche, et qu’il n’aurait signé nulle part ailleurs qu’à Marseille au mercato. Bientôt présenté par le club phocéen, l’attaquant brésilien est arrivé en fin de semaine dernière et a déjà signé son contrat.

Selon @sportezk, Luis Henrique devrait percervoir 4M€ brut (salaire + primes) sur 5 ans.



👉 800 000 euros/saison

👉65 000 euros/mensuels — OManiaque (@OManiaque) September 28, 2020

