OM - Mercato : le sort de Mandanda a une incidence sur la prolongation de Kamara ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Pour une raison qui échappe à beaucoup, Eric Di Méco s'est lancé dans la défense de Steve Mandanda, qui à paraître parfois de très mauvaise foi. Voire très souvent. Par exemple, hier, dans les colonnes de La Provence, il est allé jusqu'à expliquer que le sort réservé au vétéran de 37 ans pouvait directement influer sur la prolongation de Boubacar Kamara !

« Si tu es le petit Kamara, que tu regardes comment on se comporte avec Mandanda, une légende du club, et qu’on veut que tu prolonges, tu te dis : “Vous le traitez comme ça et vous voulez que moi je prolonge ?” Pau Lopez, j’espère bien qu’il sait faire des arrêts. Mais je n’aime pas ce que l’OM a fait à Mandanda. Je ne dis pas qu’il fallait le faire jouer. Mais quand Pau Lopez arrive, dis-lui d’aller sur le banc ou ailleurs s’il veut jouer. Mais je sais de source sûre qu’on n’a pas été honnête avec lui. » On a connu le latéral gauche de légende plus inspiré...