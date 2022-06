OM - Mercato : le Stade Rennais avance sur Mandanda et torpille la dernière piste de Longoria

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le Stade Rennais et l’OM ont joué des coudes une bonne partie de la saison au classement et poursuivront leur duel à distance au mercato estival. Et pour cause, l’avenir de Steve Mandanda est déjà en jeu.

Selon François Rauzy, journaliste à France Bleu Armorique, Bruno Génésio a rencontré le champion du monde 2018 dans le sud de la France il y a plusieurs semaines afin d’échanger sur son futur. Le coach du Stade Rennais a tenté de le convaincre de le rejoindre en Bretagne en lui garantissant la place de numéro 1, chose qui n’est plus le cas à l’OM.

Par ailleurs, l'ancien journaliste d'Onze Mondial Thomas Rassouli affirme que le Stade Rennais est intéressé par Francis Coquelin (Villarreal). Mais la concurrence sera rude pour le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en 2024, puisque l’OM pense notamment à lui pour pallier le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. La piste Axel Witsel semble néanmoins bien plus avancée à Marseille tandis que l’OL lorgne également Coquelin.

Comme évoqué dans le #SpaceSRFC, Rennes est intéressé par Francis #Coquelin (Villarreal). Mais la concurrence sera rude pour le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en 2024. #SRFC — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) June 16, 2022

