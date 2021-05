OM – Mercato : le tandem Longoria – Sampaoli reçoit un coup de main inespéré d'Argentine !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Lancé dans une opération dégraissage cet été, l'OM va chercher à reconstruire sous la houlette de Jorge Sampaoli. L'Argentin a les idées claires sur son effectif et sait qui il souhaite conserver ou non. Utilisé comme un joker depuis plusieurs mois maintenant, Dario Benedetto ne fait pas partie de ses plans malgré son but important contre Strasbourg il y a deux semaines.

L'idée d'un échange Villa – Benedetto crédibilisé par les fans xeneize

Dario Benedetto vers un come-back à Boca ? Credit Photo - Icon Sport

Conscient qu'il sera impossible de vendre « Pipa » Benedetto au tarif où il a été acheté il y a deux ans (15 M€), Pablo Longoria, le boss de l'OM, a une autre idée en tête : se servir de l'attaquant argentin et du bon souvenir qu'il a laissé à Boca Juniors pour l'inclure dans un échange et récupérer le colombien Sebastian Villa (24 ans), l'une des cibles prioritaires de Sampaoli.

Sur ce dossier, le président olympien peut compter sur le soutien... des supporters de Boca. En effet, comme l'annonce le quotidien Olé, la rumeur d'un retour de Dario Benedetto dans son club de cœur soulève beaucoup d'espoir chez les fans locaux. Ces derniers ont d'ailleurs apprécié que « Pipa » décline poliment les approches de Sao Paulo. Reste un détail important à régler : Boca Juniors sera-t-il en capacité de prendre en charge l'imposant salaire du buteur de l'OM ?