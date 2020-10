OM – Mercato : le Top 10 des joueurs les mieux cotés chez les Phocéens

Zapping But! Football Club OM : qui es-tu Leonardo Balerdi ?

Le 15 octobre dernier, Transfermarkt a remis à jour ses cotes en Ligue 1. D'ordinaire présent dans les trois ou quatre effectifs les mieux valorisés de France, l'OM a été bouté du Top 5 (6e avec un groupe de 34 joueurs valorisé à 228,45 M€) par la montée en puissance de deux projets ambitieux au LOSC et au Stade Rennais. Gare à l'OGC Nice qui se rapproche...

L'OM sécurise mal ses joueurs bankables

Il faut dire que les très grosses valeurs marchandes se font rares à Marseille. Là où Rennes peut compter sur un Camavinga à 50 M€, Marseille dispose d'un effectif aux valeurs marchandes très disparates. En tête, ils sont deux : Florian Thauvin et Boubacar Kamara, valorisés à 32 M€ mais qui pourraient partir pour bien moins s'ils ne prolongent pas (le Champion du Monde est libre l'été prochain).

Derrière, Duje Caleta-Car (3e, 23 M€) et Morgan Sanson (4e, 22,5 M€) complètent le tableau des joueurs ultra-bankables. Valentin Rongier arrive cinquième à 18 M€... Suivi par un Dario Benedetto qui, malgré ses difficultés actuelles et son âge, s'affiche toujours à 12 M€ (6e). Septième ex-aequo à 10 M€, Jordan Amavi et le joueur prêté par le Bayern Munich Michaël Cuisance ont la cote. Du fait de son âge avancé, Dimitri Payet n'est que 9e (8,5 M€). Il devance tout juste le prospect Luis Henrique (18 ans), arrivé en provenance de Botafogo pour 8 M€. Son prix actuel.