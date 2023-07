OM - Mercato : Le transfert d'Under va rapporter plus que prévu

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et peut-être d'Iliman Ndiaye, Cengiz Under n'aura pas sa place garantie dans le onze de départ de Marcelino à l'OM. Une situation qui contraste avec celle de Fenerbahçe, qui lui propose un rôle majeur dans l'effectif. La vente de Cengiz Under pourrait satisfaire les deux parties, d'autant plus qu'une plus-value est prévue à la clé pour l'OM.

Under va rapporter au moins 12 millions

Acheté pour 8,4 millions l'été dernier après avoir été prêté un an à l'OM, Cengiz Under sera en effet vendu pour 15 millions d'euros ou 8 millions d'euros + 4 millions d'euros sous forme de bonus, révèle L'Équipe. L'OM est donc en passe de réaliser une plus-value, chose bien trop rare ces dernières années. L'OM réussit un bon mercato à tous points de vue, visiblement !

🔵Le montant de la vente de Cengiz Ünder à Fenerbahçe s'élèverait à 15M€ (source: OM), soit l'achat record pour l'équipe stambouliote. pic.twitter.com/e700esAiAK — DROIT AU BUT (@DROlT_AU_BUT) July 28, 2023

