OM - Mercato : le transfert de Guendouzi bouclé avant la fin du mois ?

Sorti du onze de départ d'Igor Tudor depuis plusieurs semaines, Mattéo Guendouzi n'en finit pas de susciter l'intérêt à l'étranger. Le président de l'OM, Pablo Longoria, compte bien le vendre au prix fort cet été pour financer son recrutement et ça tombe bien car Aston Villa et d'autres clubs anglais ont coché son nom sur leurs tablettes. Mais selon les informations du journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, le transfert du milieu international pourrait être finalisé bien avant la fin de la saison, c'est-à-dire avant le 1er juin.

D'après lui, Aston Villa aurait l'intention de formuler une offre très rapidement. Le but pour les Villans est clair : éviter de se faire doubler par une concurrence peut-être mieux armée financièrement (ou plus prestigieuse). L'entraîneur du club de Birmingham, Unai Emery, est fan de Guendouzi, avec qui il a travaillé à Arsenal. Il tient à le faire venir à Villa Park en 2023-24. D'où sa volonté de ne pas perdre de temps. Ce dont Pablo Longoria ne se plaindra pas...

🚨#EXCL | Aston Villa are preparing an opening bid for Marseille's 24-year-old French player Matteo Guendouzi.

🇫🇷 🔴 #AVFC 🔵 #OM https://t.co/E67vLYx2GX pic.twitter.com/su9FPWze0S