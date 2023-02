OM - Mercato : le transfert de Vitinha fait planer une grosse menace sur Marseille !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

En recrutant le portugais Vitinha pour 32 M€ à Braga, l'OM a cassé sa tirelire sur la fin du marché. Un transfert que le club phocéen a pu faire grâce à une nouvelle rallonge accordée par Frank McCourt et un paiement échelonné validé par Pablo Longoria et le club portugais... Mais qui ne garantit pas aux Phocéens d'éviter les soucis avec l'UEFA et son fair-play financier.

L'OM risque des sanctions plus lourdes de l'UEFA !

Déjà sanctionné le 22 septembre dernier d'une amende de 2 M€ (dont 1,3M€ avec sursis) pour avoir dépassé le déficit autorisé de 30 M€ sur trois exercices comptables, l'OM encoure des sanctions un peu plus graves si ce deal venait effectivement à enfreindre l'accord de règlement signé avec l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC).

D'après L'Equipe, l'OM risque une limitation de 25 à 23 du nombre de joueurs à inscrire en Coupe d'Europe à l'avenir, l'interdiction d'aligner ses renforts hivernaux voir, si le déficit est trop élevé, une exclusion de la prochaine compétition de l'UEFA à laquelle il se qualifierait à compter des saison 2024 et/ou 2025.