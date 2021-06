OM - Mercato : le véritable prix et le salaire de Gerson révélés !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Arrivé ce dimanche matin dans la cité phocéenne, le milieu de terrain brésilien de Flamengo, Gerson, devrait passer sa visite médicale lundi ou mardi avec l'Olympique de Marseille avant de signer un contrat de cinq saisons.

Le journaliste italien, Nicolo Schira, a révélé le véritable prix que l'OM a déboursé pour s'attacher les services de Gerson et le salaire qui lui a été accordé.

“C’est fait pour Gerson à l’OM. Gerson arrive à l’Olympique de Marseille depuis Flamengo pour 28 millions d’euros. L’AS Roma recevra 10% sur cette signature. Le contrat de Gerson s’étendra jusqu’en 2026 et il touchera 3 millions d’euros par an”, a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Done deal and confirmed! #Gerson to #OlympiqueMarseille from #Flamengo for €28M. #ASRoma will receive the 10% of the sale. Contract until 2026 (€3M/year). #transfers #OM https://t.co/0BVVz2SX6C