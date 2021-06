OM - Mercato : Leao (ex-LOSC) dans le viseur, mais…

Après la révélation de l'intérêt de la Fiorentina pour Arkadiusz Milik, l'Olympique de Marseille se fait à nouveau du souci pour son attaquant polonais, courtisé par plusieurs clubs du Calcio. Et doit parer à toute éventualité. Comme à son habitude, Pablo Longoria a jeté de nombreuses lignes à la mer en attendant de voir qui mordrait.

Selon la presse italienne, il aurait sondé l'AC Milan au sujet de Rafael Leao (22 ans). L'ancien attaquant portugais du LOSC est bien poussé vers la sortie par les Rossoneri cet été. Problème pour l'OM : ils veulent un transfert sec aux alentours de 25 M€ quand le club provençal préfèrerait un prêt avec prise en charge partielle de son salaire. Autant dire que le deal a peu de chances de se faire vu comme les attentes des deux clubs sont très éloignées l'une de l'autre…

Rafael #Leao could leave #ACMilan this summer. Rossoneri ask €25-30M for the portuguese player. #Wolverhampton, #Everton and #OlympiqueMarseille have shown interest with his agent (Jorge Mendes). #transfers #Wolves #EFC