OM - Mercato : les 3 premiers renforts de Tudor sont connus

Igor Tudor n’arrive pas seul à l’OM. Comme le technicien croate l’a lui-même affirmé hier matin en conférence de presse, son adjoint sera son ancien coéquipier à la Juventus Turin et champion du monde 2006 Mauro Camoranesi, qui s’est lui aussi lancé dans une carrière d’entraîneur après avoir raccroché les crampons en 2015.

L’ancien international italien a commencé en Amérique du Sud, dans des clubs mexicains et argentins, puis a passé ses diplômes à Coverciano, en Italie. Il a ensuite entraîné en Slovénie et était sans club depuis février 2021 et son départ de Maribor.

Selon L’Équipe, trois autres personnes composeront le staff de Tudor. L'entraîneur des gardiens, Antonello Brambilla, a travaillé notamment à la Sampdoria, à Cagliari et à Watford. Le préparateur physique, Carlo Spignoli, a fait six saisons à l’AS Monaco, entre 2013 et 2019. L’analyste vidéo, Giuseppe Maiuri, a connu Tudor dans le staff d’Andrea Pirlo à Turin, lors de la saison 2020-2021.

Pour résumer Alors que les collaborateurs de Jorge Sampaoli ont quitté l’Olympique de Marseille en même temps que l’entraîneur argentin, son remplaçant sur le banc Igor Tudor a bâti un nouveau staff technique à l’accent très italien.

