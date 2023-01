OM - Mercato : les agents de Terem Moffi derrière son refus de venir à Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Après hier, l'optimisme était de rigueur dans le camp marseillais concernant le recrutement de Terem Moffi. Et ce, même si Pablo Longoria, qui avait fait le voyage en Bretagne, était revenu sans la signature de l'attaquant nigérian. Le président de l'OM s'était mis d'accord avec son homologue merlu pour un transfert de 18 M€ plus des bonus et, en parallèle, l'arrivée de Bamba Dieng du côté du Moustoir. Tout était calé, le Sénégalais étant même allé à Lorient sans l'accord de ses dirigeants, mais au final, Moffi aurait poliment refusé la proposition marseillaise.

Il serait donc sur le point de s'engager avec l'OGC Nice, qui va offrir une plus grosse somme à Lorient et avec qui il s'était mis d'accord dès le 31 décembre. Mais selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, la raison ayant motivé ce choix est purement pécuniaire : ce sont ses agents qui ont poussé pour qu'il rejoigne Nice. Et vu la différence au niveau sportif entre les deux clubs, on en déduit que la commission devait être plus importante du côté des Aiglons...