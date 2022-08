OM - Mercato : les bonnes nouvelles affluent pour Bailly et Malinovskyi !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Les bonnes nouvelles arrivent en escadrille à l’OM en cette fin de semaine. Au lendemain de la victoire aux forceps contre le FC Nantes au Vélodrome (2-1), Pablo Longoria serait sur le point d’avancer son mercato estival. D’abord, pour Éric Bailly.

« Les négociations n'ont pas été simples et il a fallu du temps pour trouver un accord avec les dirigeants de MU, qui désiraient une cession, explique La Provence. L'accord porte sur un prêt avec option d'achat quasi obligatoire d'un montant oscillant entre 6 et 7 M€ et dépend d'un certain nombre de matchs ou une qualification en Champions League. Hier, les discussions se poursuivaient et l'optimisme régnait au sein de l'état-major olympien. » Fabrizio Romano confirme ce vent d’optimisme en précisant que le bouclage de l’opération dépend désormais uniquement du joueur et de ses agents.

Ensuite, au sujet de Ruslan Malinovsky. Si une arrivée du milieu offensif ukrainien reste complexe dans l’architecture du montage financier (avec ou sans Cengiz Under ?), l’intéressé a été officiellement poussé dehors par son coach à l’Atalanta Bergame ! « L'Atalanta cherche un joueur qui peut garantir plus de six buts, a lâché Gian Piero Gasperini en conférence de presse. Il s'est très bien adapté, mais il est juste que sur le marché, nous recherchons des joueurs aux caractéristiques plus adaptées à notre jeu. » Pour l’anecdote, le joueur de 29 ans a inscrit 6 buts lors de chacune de ses trois dernières saisons de Serie A...