OM – Mercato : les conditions du contrat de Maksimovic ont filtré

Après Luan Peres et William Saliba, sans oublier Leonardo Balerdi, l'OM s'apprête à enregistrer le renfort d'un 4e défenseur central cet été. C'est en tout cas ce qu'annonce les médias italiens ce lundi. Si l'on en croit Sky Italia, Pablo Longoria a trouvé un accord salarial avec le Serbe Nikola Maksimovic (29 ans).

Il signerait jusqu'en 2024

En fin de contrat à Naples, l'arrivée du joueur serait conditionnée au départ de Duje Caleta-Car, poussé vers la sortie par Jorge Sampaoli. Et Nicolo Schira en dit plus sur cette possible signature. Selon le spécialiste des transferts, les discussions sont avancées et l'OM propose à Maksimovic un contrat jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option. A suivre...

Advanced talks between the free agent Nikola #Maksimovic and #OlympiqueMarseille. #OM have offered a contract until 2024 with option for another season. #transfers #TeamOM — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2021