OM, ASSE - Mercato : les confidences de Saliba sur son avenir

Invité du podcast FC Stream Team d’Eurosport, William Saliba, qui est prêté cette saison sans option d'achat à l'Olympique de Marseille par Arsenal, a été interrogé sur son avenir. Mais le défenseur central français ne veut penser qu'au présent.

"Dans un club comme ça, quand tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant des années. Tu te dis même : "il ne faut pas penser que tu retournes à Arsenal cet été". Il faut profiter de chaque match, se donner comme si tu étais au club depuis longtemps. Je tente de ne pas trop me concentrer sur les choses qui vont se passer après, le plus important reste le présent. Et l’après, personne ne sait."

🎙 "Arteta qui dit que j’ai ma place à Arsenal ? Ça fait plaisir, mais je reste concentré sur mon club, qui est actuellement l’OM"



🎙 "Arteta qui dit que j'ai ma place à Arsenal ? Ça fait plaisir, mais je reste concentré sur mon club, qui est actuellement l'OM"