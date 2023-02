OM – Mercato : les coulisses de l'énorme coup Azzedine Ounahi révélées

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Bras armé de Pablo Longoria dans la gestion du Mercato de l'OM, Javier Ribalta est revenu, à l'occasion d'un entretien qui sera diffusé dans Téléfoot ce dimanche, sur la signature d'Azzedine Ounahi (ex-SCO Angers, 21 ans). Une prise de choix pour Marseille qui n'aura déboursé que 10 M€ alors que club du Maine-et-Loire en réclamait 30 au début du marché.

Un dossier qui s'est joué en deux temps selon l'Espagnol : « Pour être honnête, on a commencé à parler avec Ounahi avant le Mondial. Puis la Coupe du monde a commencé… Ça a tout tué parce qu’à partir de ce moment, il était devenu inatteignable pour nous. Donc on s’est dit : ‘OK, prenons le risque, et attendons un petit peu.’ S’il part ailleurs tant pis, on le perd, mais on ne fera pas des offres folles qu’on ne peut pas se permettre ».

Sur la dernière semaine du marché, l'OM est revenu à la charge... Face à un SCO Angers davantage à l'écoute : « Après un petit moment, le mercato avance, donc on s’est concerté, et on s’est dit : ‘c’est peut-être le moment d’y aller.’ Et honnêtement, je pense que c’est un très bon transfert pour nous ». Auteur d'un but incroyable pour ses débuts, Ounahi est encore en phase d'adaptation à l'OM mais le Marocain a déjà convaincu bon nombre d'observateurs.