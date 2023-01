OM - Mercato : les dessous des dossiers Dieng et Ilic

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Echec de la venue de Terem Moffi, transfert de Bamba Dieng à Lorient qui bat de l'aile et le Torino qui a finalement doublé le club pour le recrutement d'Ivan Ilic (Hellas Vérone) en fin de saison... Les nouvelles sur le front des transferts n'ont pas été très favorables à l'OM hier ! Mais tout s'explique et, finalement, la cote d'amour de Pablo Longoria auprès des supporters ne devrait pas être impactée. Pour ce qui est du Serbe, le Torino a empoché la mise en proposant plus à Vérone (20 M€) mais pour deux joueurs (Ilic, donc, et Hien). En difficulté financière, l'ancien club d'Igor Tudor a accepté la meilleure offre. Longoria a refusé de voir la sienne (14 M€ pour le seul Ilic) à la hausse, le milieu offensif ira donc jouer le maintien en Serie A avec le Toro.

Pour Dieng, L'Equipe nous apprend ce vendredi que c'est Lorient qui a tenté un coup de force en divisant de moitié son offre de 10 M€ pour Bamba Dieng au motif que le Sénégalais aurait un problème à un genou. Une manœuvre qui n'aurait pas du tout plu à Pablo Longoria car celui-ci avait communiqué tous les éléments, notamment médicaux, nécessaires pour le transfert de son joueur. Le contact n'est pas rompu mais si le FCL continue de négocier à la baisse le tarif convenu, Dieng ne devrait pas prendre la direction du Moustoir...