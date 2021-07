OM - Mercato : les dessous du fructueux voyage à Milan de Longoria

Après Gerson (Flamengo) et Konrad de la Fuente (FC Barcelone), l’Olympique de Marseille attend de nouveaux renforts. Au début de l’été, Pablo Longoria a expliqué aux groupes de supporters qu’une équipe entière était attendue. Il reste donc encore du chemin avant que l’ambition du président phocéen ne soit assouvie.

Un retour très attendu et trois paris

Hier mercredi, le journaliste italien Andrea Losapio, qui travaille pour le média Tutto Mercato Web, a annoncé que l’Espagnol se trouvait à Milan, pour finaliser quatre arrivées. La première, très attendue des supporters marseillais, concerne Pol Lirola. Prêté de janvier à mai par la Fiorentina, le latéral droit ibérique a fait d’un retour à Marseille sa priorité. La Viola attend 11 M€ pour libérer son joueur, Longoria espère revoir cette indemnité à la baisse.

La deuxième arrivée est un peu plus surprenante puisqu’elle concerne Giovanni Simeone. L’attaquant argentin de 25 ans évolue désormais à Cagliari. Présenté comme un crack il y a quelques années, lorsqu’il avait explosé à la Fiorentina, il est depuis rentré dans le rang. Mais Longoria compterait le relancer à l’OM et espèrerait financer son arrivée avec la vente de Dario Benedetto à Elche. Enfin, le dirigeant marseillais devrait se faire prêter par l’AS Roma le gardien Paul Lopez (moyennant une option d’achat de 15 M€) et le milieu offensif Cengiz Ünder (12 M€). Pour ces quatre joueurs, une officialisation ne devrait plus tarder.