OM – Mercato : les deux grands gagnants de l'arrivée de Milik déjà identifiés

Et voilà, c'est fait : depuis jeudi soir, Arkadiusz Milik est un joueur de l'OM. Arrivé de Naples, le Polonais portera le numéro 19. Il est même qualifié pour le match de ce week-end à Monaco, samedi. Un renfort de choix pour l'OM même s'il n'a pas joué depuis le début de la saison, écarté à Naples.

« Il risque d'inspirer certains joueurs »

L'ancien parisien José Karl Pierre-Fanfan, consultant du Late Football Club, estime que le Polonais va faire du bien aux autres joueurs offensifs marseillais. « Il risque d'inspirer certains joueurs. Payet et Thauvin sont des vrais joueurs de football, même s'ils ne sont pas bien en ce moment. Mais avec un attaquant qui les inspire, qui fait de bons appels, avec lequel ils peuvent avoir plus d'affinités, les chiffres peuvent basculer. Tout est question d'affinités sur le plan offensif et s'ils parlent le même football, cela peut aller très vite ». Les supporters de l'OM l'espèrent au plus haut point !