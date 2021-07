OM - Mercato : les Émiratis débarquent, deux chouchous de Sampaoli se rapprochent !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Selon les informations du journaliste argentin, César Luis Merlo, l'attaquant argentin de l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto, serait dans les papiers d’un club émirati, le Sharjah FC. Un prêt avec option d’achat serait à l’étude, et l’OM aurait promis de répondre dans les prochains jours. Un tarif de 8 millions d'euros serait à l'étude.

Un départ de l’ancien joueur de Boca Juniors pourrait permettre le recrutement notamment de Giovanni Simeone, annoncé du côté de la cité phocéenne depuis le début du mercato estival. En parallèle, un autre dossier pourrait se débloquer. Alors que Gabriel Heinze visait Thiago Almada. à Atlanta, l’actuel dixième de la MLS annonce le renvoi de son entraîneur !

Nommé en 2020, l'ancien défenseur du PSG et de l'OM paye son bilan décevant (2 victoires, 4 défaites, 7 nuls). « Ce n'était certainement pas une décision que nous voulions prendre à ce stade de notre saison, mais c'était la bonne pour le club », a déclaré le président d'Atlanta United, Darren Eales. Gabi est un entraîneur talentueux et est indéniablement passionné par son métier et le sport du soccer. Nous lui sommes reconnaissants pour son travail et lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir. »

*️⃣Sharjah Fc 🇦🇪 hizo una propuesta para llevarse a Darío Benedetto.

*️⃣Es un préstamo con un cargo elevado y una opción de compra.

*️⃣Olympique de Marsella se comprometió a responder en los próximos días. pic.twitter.com/iUftnfUgy5 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 18, 2021