OM – Mercato : les exigences délirantes de Florian Thauvin pour prolonger

Football Club OM : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Alors que le football français est rentré dans un ère de récession avec la crise du Covid et la défection de Mediapro, certains joueurs gardent des prétentions salariales importantes, rendant impossible toute forme de négociations autour de leurs prolongations de contrat. A l'OM, la situation concerne notamment Florian Thauvin.

Dans les colonnes de So Foot et juste avant qu'il ne soit éjecté de la présidence de l'OM, Jacques-Henri Eyraud avait déjà frappé sur son Champion du Monde : « Si dans le contexte actuel, des joueurs pensent que l’on va leur dérouler le tapis rouge et augmenter leur salaire de 50%, ils vont connaître des désillusions. Est-ce que je parle de Thauvin ? Ce qui est sûr, c’est que je pense qu’il y a des joueurs qui sont un peu dans un déni de réalité par rapport à ce que vit le football aujourd’hui. Quant à Flo, il a marqué l’histoire de l’OM. Il est un grand joueur et chacun doit respecter sa décision. »

Thauvin vise une augmentation par rapport à son salaire à l'OM

Dans le Late Football Club, l'agent de joueurs Bruno Satin a lâché un scoop sur les demandes de Florian Thauvin : « Je peux vous dire que j'étais dans un grand club européen cette semaine, il demande entre 4 millions et 4,5 millions d'euros net par an, et personne n'a envie de lui donner aujourd'hui. Après, même s'il a été pénalisé par son année sans jouer, il a quand même des stats, des chiffres de buts et passes décisives intéressantes, et il n'a que 27 ans ».

Émargeant actuellement à 422 000 euros brut (soit aux alentours de 325 000€ net), Florian Thauvin attendrait de récupérer entre 330 000 et 375 000€ net de son futur club alors que ses performances sont en dessous de celles qu'il avait pu connaître avant sa longue blessure et qu'il n'entre plus dans les plans de Didier Deschamps en équipe de France depuis presque deux ans...