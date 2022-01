OM - Mercato : les Girondins contraints de passer la main pour Alvaro Gonzalez ?

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Ce matin, Foot Mercato annonçait que les Girondins de Bordeaux étaient plus que jamais intéressés par le recrutement d'Alvaro Gonzalez. Que s'ils avaient décidé de mettre six joueurs à l'écart, c'était pour mieux les inciter au départ en janvier, dégager de la masse salariale et ainsi faire venir le défenseur espagnol de l'OM. Seulement, ce mercredi soir, L'Equipe livre une autre explication au dégraissage de l'effectif aquitain.

La situation financière du FCGB serait en effet catastrophique. Le déficit serait de l'ordre de 64 M€, hors ventes, sachant que l'effectif ne compte pas de joueurs bankables. Et sachant aussi que Gérard Lopez n'a pas les moyens de couvrir un tel déficit. Pour s'éviter une sanction administrative sous forme de relégation, les Girondins doivent donc dès à présent faire des économies. Pour recruter Alvaro Gonzalez, il faudrait donc que l'OM prête son joueur et prenne en charge l'intégralité de son salaire. Dans ces conditions, autant le garder dans l'effectif...

Les Girondins de Bordeaux vers un déficit record



