OM - Mercato : les Marseillais sur le point de signer un crack de Serie A !

Une recrue surprise dans la cité phocéenne ? Selon les informations de Fabrizio Romano, l’OM va signer le milieu de terrain de l’Hella Vérone, Ivan Ilic. « Les pourparlers sont avancés, un accord pourrait être conclu prochainement, les conditions personnelles sont déjà convenues avec Marseille. Ilic pourrait rester à Vérone en prêt jusqu'à la fin de la saison, c'est toujours en discussion. », a expliqué le journaliste italien sur Twitter.

Évalué aux alentours des 13 millions d’euros par le site Transfermarkt, il est en contrat avec l’Hellas Vérone jusqu’en juin 2026. Les Marseillais risquent donc de devoir lâcher un joli chèque pour convaincre le club italien de libérer le joueur. Une nouvelle arrivée surement conseillée par Igor Tudor qui avait Ivan Ilic sous ses ordres lorsqu’il entraînait l’Hellas Vérone la saison passée. Affaire à suivre !

EXCL: Olympique Marseille are close to signing Ivan Ilić from Verona. Talks are advanced, deal could be done soon. 🚨🔵 #OM #TeamOM



Personal terms are already agreed with OM.



Ilić could stay at Verona on loan until the end of the season, it’s still under discussion. pic.twitter.com/3XtaKdfOso