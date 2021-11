OM - Mercato : les nouvelles sont très bonnes pour cet attaquant !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Trêve international oblige, il est temps de se focaliser à l’OM sur les joueurs prêtés cette saison. Si l’actualité de Kevin Strootman n’est pas très reluisante, avec un retour déjà envisagé par Cagliari cet hiver, la situation de Dario Benedetto est bien meilleure à Elche. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 12 matchs de Liga, l’attaquant argentin de l’OM vit une première partie de saison assez faible au niveau des statistiques mais celles-ci ne disent pas tout de son impact dans le jeu.

« Il a largement le niveau pour y évoluer, témoigne dans La Provence Monserrate Hernandez Marcos, journaliste pour Onda Cero et As. Il partage avec Lucas Perez le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été importants. »

Les buts de Benedetto pèsent trois points en effet puisqu'il s'agit du but de la victoire contre le Celta Vigo et d'une égalisation en fin de match contre l'Espanyol Barcelone. L'attaquant argentin a habitué les supporters de l’OM à être moins influent, surtout sur les résultats de son équipe.