OM - Mercato : les pistes Saliba (ex ASSE) et Simakan (RC Strasbourg) tombent à l’eau

L’OM est pendu à la décision de Duje Caleta-Car pour poursuivre ou non son mercato. Ces derniers jours, West Ham a en effet formulé une offre comprise entre 20 et 25 millions d’euros pour recruter le défenseur central croate. Le club phocéen a opposé un refus catégorique et demande plus au club anglais.

Si les Hammers affichaient un optimiste dans ce dossier, Caleta-Car a cassé l’ambiance. The Telegraph croit ainsi savoir que le stoppeur de 24 ans a expliqué à ses interlocuteurs qu’il n’envisageait pas de quitter l’OM afin de disputer la Ligue des champions cette saison.

Caleta-Car ne veut pas quitter l'OM

Du coup, la piste menant à Mohamed Simakan semble se refermer d’elle-même au RC Strasbourg. L’Équipe confirme un intérêt de l’OM pour le jeune défenseur né à Marseille (20 ans) mais précise qu’aucune proposition n’avait été formulée au club alsacien. La piste William Saliba (Arsenal, 19 ans) tombe aussi à l’eau.