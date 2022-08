OM - Mercato : les portes d'un club prestigieux se referment pour Caleta-Car

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

S'il parvient à attirer Alexis Sanchez, Pablo Longoria va devoir vendre pour équilibrer les finances. Le président de l'OM a déjà prévu de céder Konrad De La Fuente et Cédric Bakambu. Mais cela fait un bout de temps également qu'il espère trouver preneur pour Duje Caleta-Car. Surtout que le Croate n'a plus qu'un an de contrat et que l'Espagnol n'a qu'une crainte : qu'il parte libre en fin de saison, comme Boubacar Kamara cet été.

Le souci, c'est qu'au vu de ses prestations décevantes depuis un an et demi, le Croate n'a que très peu de courtisans. Et la liste diminue à mesure que les clubs font d'autres choix. Dernier exemple en date : le FC Séville. Friand de joueurs évoluant en L1, le club andalou a suivi le dossier Caleta-Car. Mais il a finalement décidé de jeter son dévolu sur le Danois de Galatasaray Victor Nelsson. L'indemnité oscillerait entre 13 et 20 M€ (avec les bonus) selon AS. Exactement ce que Longoria espérait pour Caleta-Car...