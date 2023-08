OM - Mercato : les premiers mots d'Iliman Ndiaye après son retour

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Des négociations difficiles, un retour triomphal

"J'ai toujours pas digéré mon match au Vélodrome... L'accueil à l'aéroport, c'était fou ! C'est un rêve d'être accueilli comme ça dans son club de cœur. Je suis très fier de mon choix de venir à l'OM. Je n'ai jamais joué pour l'argent, j'y joue depuis que je suis petit. Je ne connais rien d'autre que le football, presque ! C'est mon club de cœur, l'un des meilleurs au monde pour moi. Je ne veux pas rentrer dans les détails des négociations mais il fallait du temps pour y penser. J'ai un bébé qui est né en Angleterre, il fallait être sûr que ma décision allait être la bonne."

"Je me donne beaucoup, je travaille dur"

Son jeu, ses objectifs

"Sur le terrain, je me donne beaucoup, je travaille dur. Comme joueur offensif, il y a les buts, je suis un dribbleur... Mais avant tout, il faut se battre pour ses coéquipiers, essayer de faire gagner l'OM. Je suis venu ici avec deux objectifs : gagner des titres mais je ne veux pas aller plus loin pour l'instant vu que la saison n'a pas commencé. En tant que Marseillais, on doit gagner tous les matches. On verra comment la saison va se dérouler. Avec Sarr, on a déjà joué ensemble, on fait un bon duo. Après, l'OM, ce n'est pas avec un seul joueur, c'est avec toute l'équipe. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, m'a déjà fait jouer sur plusieurs positions. Marcelino peut me mettre où il veut, je sais jouer à tous les postes…"

Sa première face à Leverkusen, son état de santé

"Pour la sortie face au Bayer Leverkusen, j'ai eu des crampes et de la fatigue mais ça arrive. J'ai eu de longues journées (rires). On a une très bonne attaque. Je n'ai pas eu le temps de m'entraîner beaucoup avec l'équipe mais j'ai déjà vu les joueurs, je sais comment… Il y a eu de bonnes choses face à Leverkusen, de belles connexions. On a eu peu de temps pour travailler ensemble mais j'espère que ça va se montrer sur le terrain."

#Ndiaye : "La Ligue des Champions, ça représente tout. Tout le travail que l'on fait à l'entraînement, on travaille pour cette compétition. Le Pana, c'est une bonne équipe, ils ont leur style de jeu, ils vont nous donner un bon match" #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 7, 2023

Podcast Men's Up Life