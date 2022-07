OM - Mercato : les premiers mots d’Isaak Touré en tant qu’Olympien

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi l’arrivée d’Isaak Touré en provenance du Havre. Le jeune défenseur central français, qui vient de participer à l’Euro U19, est la première recrue estivale du club phocéen.

"Très fier et honoré de rejoindre l’OM"

Sur son compte Instagram, Isaak Touré, qui a signé un contrat de cinq ans en faveur de l’OM, soit jusqu’en juin 2027, s’est exprimé après son arrivée sur les bords de la Canebière. "Très fier et honoré de rejoindre ce club mythique de l’Olympique de Marseille. Impatient de me mettre au travail et de mouiller le maillot."

Fabien Chorlet

Rédacteur